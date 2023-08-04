SON DEPREMLER LİSTESİ 4 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

Giriş Tarihi: 04.08.2023 17:42 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 17:43

Son depremler listesi gündemdeki yerini almış durumda. Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yaşanan depremler sonrası vatandaşlar tedirgin olmuş durumda. Özellikle Adana, Isparta, Konya ve Bingöl'de yaşanan depremler sonrası vatandaşlar AFAD son depremler listesi 4 Ağustos 2023'ü araştırıyor. Bugün öğlen saatlerinde Antalya'da yaşanan deprem, herkesi korkuttu. Bu noktada "son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?" soruları yöneltiliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler