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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER LİSTESİ 4 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 17:42 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 17:43

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

Son depremler listesi gündemdeki yerini almış durumda. Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yaşanan depremler sonrası vatandaşlar tedirgin olmuş durumda. Özellikle Adana, Isparta, Konya ve Bingöl'de yaşanan depremler sonrası vatandaşlar AFAD son depremler listesi 4 Ağustos 2023'ü araştırıyor. Bugün öğlen saatlerinde Antalya'da yaşanan deprem, herkesi korkuttu. Bu noktada "son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?" soruları yöneltiliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Son günlerde ülkemizde çok fazla deprem yaşanmasıyla birlikte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılır hale geldi. Antalya, Isparta, Adana, Konya ve İzmir'de yaşanan depremler, vatandaşları korkutmakta. İşte 4 Ağustos 2023 son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

4 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DEPREMLER LİSTESİ 4 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

SON DAKİKA