SON DEPREMLER LİSTESİ 4 MAYIS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. Afet bölgesi ilan edilen 11 ilde artçı sarsıntılar devam ederken, dün Elbistan'ta 5 üzeri deprem olması herkeste korku yarattı. Bu noktada bölgede yaşayan vatandaşlar, "son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD son depremler listesi 4 Mayıs 2023 üzerinden vatandaşlar yurdun dört bir yanında yaşanan depremleri öğrenebiliyor. İşte son dakika deprem haberi ve diğer detaylar