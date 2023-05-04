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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER LİSTESİ 4 MAYIS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:16

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 MAYIS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. Afet bölgesi ilan edilen 11 ilde artçı sarsıntılar devam ederken, dün Elbistan'ta 5 üzeri deprem olması herkeste korku yarattı. Bu noktada bölgede yaşayan vatandaşlar, "son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD son depremler listesi 4 Mayıs 2023 üzerinden vatandaşlar yurdun dört bir yanında yaşanan depremleri öğrenebiliyor. İşte son dakika deprem haberi ve diğer detaylar

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 MAYIS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Ege Denizi ve Şanlıurfa'da yaşanan depremler bugünün gündem maddeleri arasında yer aldı. 4 Mayıs son depremler listesi, yaşanan son depremleri görmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İşte son depremler listesi 4 Mayıs 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 MAYIS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

3 Mayıs 2023 Çarşamba akşamı saat 20:16'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen deprem 5.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD depremi yerin 7 km altında kaydetti.

Gelişmeler takip ediliyor.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 4 MAYIS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Büyüklük: 5.0 (Mw)

Yer: Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih: 2023-05-03

Saat: 20:16:38 TSİ

Enlem: 38.071 N

Boylam: 36.566 E

Derinlik: 7 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 MAYIS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre; Ege Denizi'nde Çanakkale ili Eceabat ilçesinde saat 04.50'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 MAYIS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer: Ege Denizi - Saros Körfezi - [16.82 km] Eceabat (Çanakkale)

Tarih: 2023-05-04

Saat: 04:50:00 TSİ

Enlem: 40.42 N

Boylam: 26.189 E

Derinlik: 18.31 km

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