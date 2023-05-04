SON DEPREMLER LİSTESİ 4 MAYIS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Ege Denizi ve Şanlıurfa'da yaşanan depremler bugünün gündem maddeleri arasında yer aldı. 4 Mayıs son depremler listesi, yaşanan son depremleri görmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İşte son depremler listesi 4 Mayıs 2023