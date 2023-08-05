Giriş Tarihi: 05.08.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 18:01

SON DEPREMLER LİSTESİ 5 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. 5 Ağustos 2023 son depremler listesinde son yaşanan Antalya, İzmir, Adana, Konya depremleri yer alıyor. Öte yandan Doğu Anadolu ve Akdeniz'de yaşanan depremler, bölge sakinlerinin uykularını kaçırıyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile bugün son depremler listesi