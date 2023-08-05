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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER LİSTESİ 5 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?
Giriş Tarihi: 05.08.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 18:01

SON DEPREMLER LİSTESİ 5 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. 5 Ağustos 2023 son depremler listesinde son yaşanan Antalya, İzmir, Adana, Konya depremleri yer alıyor. Öte yandan Doğu Anadolu ve Akdeniz'de yaşanan depremler, bölge sakinlerinin uykularını kaçırıyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile bugün son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ 5 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Akdeniz ve Ege'de yaşanan depremler bugünün gündem maddeleri arasında yer aldı. 5 Ağustos son depremler listesi, yaşanan son depremleri görmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İşte son depremler listesi 5 Ağustos 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 5 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DEPREMLER LİSTESİ 5 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 5 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ 5 AĞUSTOS 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?
SON DAKİKA