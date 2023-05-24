En Son Depremler Listesi 24 Mayıs 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye haritası günlük olarak inceleniyor. Ülkenin her bir bölgesinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık ve canlı olarak listede yerini alıyor. Son olarak afet bölgesindeki Adana ve Kahramanmaraş şehirlerinin yanı sıra İzmir ve Antalya'da yaşanan şiddetli sarsıntılar vatandaşları endişeye sevk etti. Gelişmeler 24 Mayıs bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları ile takip ediliyor. Öte yandan diri fay hattının bulunduğu illerde son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. İşte, Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı…