En Son Depremler Listesi 24 Mayıs 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son depremler 24 Mayıs Çarşamba listesi araştırmaları başladı. Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen her sarsıntı sonrası fay hattı haritası gündeme geliyor. Geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan 3 ve üzeri büyüklüğündeki Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Antalya depremleri tedirginliğe neden oldu. Özellikle afet bölgesinde peş peşe artçılar yaşanırken az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi yakından takip ediliyor. İşte, 24 Mayıs 2023 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı...