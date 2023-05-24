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Haberler Fotohaber En Son Depremler Listesi 24 Mayıs 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 24.05.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 06:51

En Son Depremler Listesi 24 Mayıs 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son depremler 24 Mayıs Çarşamba listesi araştırmaları başladı. Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen her sarsıntı sonrası fay hattı haritası gündeme geliyor. Geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan 3 ve üzeri büyüklüğündeki Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Antalya depremleri tedirginliğe neden oldu. Özellikle afet bölgesinde peş peşe artçılar yaşanırken az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi yakından takip ediliyor. İşte, 24 Mayıs 2023 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı...

En Son Depremler Listesi 24 Mayıs 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye haritası günlük olarak inceleniyor. Ülkenin her bir bölgesinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık ve canlı olarak listede yerini alıyor. Son olarak afet bölgesindeki Adana ve Kahramanmaraş şehirlerinin yanı sıra İzmir ve Antalya'da yaşanan şiddetli sarsıntılar vatandaşları endişeye sevk etti. Gelişmeler 24 Mayıs bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları ile takip ediliyor. Öte yandan diri fay hattının bulunduğu illerde son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. İşte, Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı…

En Son Depremler Listesi 24 Mayıs 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

3 ve üzeri büyüklüğündeki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

Yer:Nurdağı (Gaziantep)

Tarih:2023-05-23

Saat:22:30:12 TSİ

Derinlik:4.54 km

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-05-23

Saat:04:12:46 TSİ

Derinlik:6.98 km

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Yeşilyurt (Malatya)

Tarih:2023-05-23

Saat:00:32:51 TSİ

Derinlik:7 km

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer: Saimbeyli (Adana)

Tarih: 2023-05-22

Saat: 19:42:58

Derinlik: 7.0 km

Büyüklük: 4.5

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En Son Depremler Listesi 24 Mayıs 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Yer: Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih: 2023-05-22

Saat: 19:06:58

Derinlik: 7.0 km

Büyüklük: 4.7

Yer: Akdeniz - Antalya Körfezi - [35.60 km] Manavgat (Antalya)

Tarih: 2023-05-22

Saat: 07:51:19

Derinlik: 55.34 km

Büyüklük: 3.7

Menemen (İzmir)

Tarih: 22.05.2023

Saat: 04:23:55

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 12.8 km

En Son Depremler Listesi 24 Mayıs 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri fay hattı üzerindeki iller başta olmak üzere tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

Afet bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ illerinde artçı deprem bilgisi gelmeye devam ediyor.

En Son Depremler Listesi 24 Mayıs 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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