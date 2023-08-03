Son depremler listesi bugün 3 Ağustos 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son depremler 3 Ağustos Perşembe listesi arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Türkiye diri fay hattı haritası irili ufaklı her sarsıntı sonrası gündemdeki yerini alıyor. Sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen Muğla depremi, Hatay depremi ve Malatya depremi sonrası az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. İşte, 3 Ağustos 2023 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı…