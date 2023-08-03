Son depremler listesi bugün 3 Ağustos 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son depremler listesi ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye fay hattı haritası inceleniyor. Gün içerisinde ülke genelinde yaşanan küçük büyük tüm sarsıntılar anlık ve canlı olarak listede kayıt altına alınıyor. Son olarak Hatay ve Malatya şehirlerinin yanı sıra Muğla'da meydana gelen şiddetli sarsıntılar vatandaşları endişeye sevk ediyor. Gelişmeler 3 Ağustos bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. Diri fay hattının geçtiği illerde son dakika depremler listesi gündemde. İşte, 3 Ağustos 2023 Perşembe Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı…