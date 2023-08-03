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Haberler Fotohaber Son depremler listesi bugün 3 Ağustos 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:33

Son depremler listesi bugün 3 Ağustos 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son depremler 3 Ağustos Perşembe listesi arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Türkiye diri fay hattı haritası irili ufaklı her sarsıntı sonrası gündemdeki yerini alıyor. Sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen Muğla depremi, Hatay depremi ve Malatya depremi sonrası az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. İşte, 3 Ağustos 2023 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı…

Son depremler listesi bugün 3 Ağustos 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son depremler listesi ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye fay hattı haritası inceleniyor. Gün içerisinde ülke genelinde yaşanan küçük büyük tüm sarsıntılar anlık ve canlı olarak listede kayıt altına alınıyor. Son olarak Hatay ve Malatya şehirlerinin yanı sıra Muğla'da meydana gelen şiddetli sarsıntılar vatandaşları endişeye sevk ediyor. Gelişmeler 3 Ağustos bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. Diri fay hattının geçtiği illerde son dakika depremler listesi gündemde. İşte, 3 Ağustos 2023 Perşembe Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı…

Son depremler listesi bugün 3 Ağustos 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

MUĞLA, HATAY VE MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan depremin Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Muğla'ya 224 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

Ardından Hatay ve Malatya'da da şiddetli hissedilen depremler meydana geldi.

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Son depremler listesi bugün 3 Ağustos 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Akdeniz - [04.82 km] Samandağ (Hatay)

Tarih:2023-08-03

Saat:07:15:45 TSİ

Enlem:36.135 N

Boylam:35.885 E

Derinlik:7 km

Son depremler listesi bugün 3 Ağustos 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Pütürge (Malatya)

Tarih:2023-08-03

Saat:07:56:15 TSİ

Enlem:38.167 N

Boylam:38.674 E

Derinlik:7.04 km

Son depremler listesi bugün 3 Ağustos 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini kamuoyu ile paylaşıyor. Son depremler listesi üzerinden merkez üssünün konumu, depremin derinliği ve şiddeti paylaşılıyor.

AFAD (deprem.afad.gov.tr) ve Kandilli Rasathanesi (koeri.boun.edu.tr) üzerinden son depremler listesine erişilebiliyor:

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