Son Depremler 5 Ağustos Listesi: Antalya, Hatay, Malatya sallandı! Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler büyüklüğü ve merkez üssü

Son depremler listesi 5 Ağustos Cumartesi günü yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılmaya başlandı. Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrası yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, yoğun olarak az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde meydana gelen Antalya depremi, Hatay depremi ve Malatya depremi sonrası gözler Türkiye diri fay hattı haritasında. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 5 Ağustos 2023 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı…