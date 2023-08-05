Son Depremler 5 Ağustos Listesi: Antalya, Hatay, Malatya sallandı! Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler büyüklüğü ve merkez üssü

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ülke genelinde bugün yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son olarak meydana gelen Antalya depremi, Hatay depremi ve Malatya depremi vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor. Gelişmeler 5 Ağustos bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Diri fay hattının geçtiği iller Türkiye fay hattı haritası ile öğrenilebiliyor. İşte, 5 Ağustos 2023 Cumartesi Türkiye AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…