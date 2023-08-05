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Haberler Fotohaber Son Depremler 5 Ağustos Listesi: Antalya, Hatay, Malatya sallandı! Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler büyüklüğü ve merkez üssü
Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 10:43

Son Depremler 5 Ağustos Listesi: Antalya, Hatay, Malatya sallandı! Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler büyüklüğü ve merkez üssü

Son depremler listesi 5 Ağustos Cumartesi günü yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılmaya başlandı. Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrası yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, yoğun olarak az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde meydana gelen Antalya depremi, Hatay depremi ve Malatya depremi sonrası gözler Türkiye diri fay hattı haritasında. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 5 Ağustos 2023 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı…

Son depremler listesi bugün 5 Ağustos 2023: Antalya, Hatay, Malatya sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ülke genelinde bugün yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son olarak meydana gelen Antalya depremi, Hatay depremi ve Malatya depremi vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor. Gelişmeler 5 Ağustos bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Diri fay hattının geçtiği iller Türkiye fay hattı haritası ile öğrenilebiliyor. İşte, 5 Ağustos 2023 Cumartesi Türkiye AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…

Son depremler listesi bugün 5 Ağustos 2023: Antalya, Hatay, Malatya sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

ANTALYA, HATAY VE MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

5 Ağustos Cumartesi günü saat 03.08'de Hatay'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denzigören Yayladağı merkezli deprem yerin 2.9 km derinliğinde yaşandı.

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Son depremler listesi bugün 5 Ağustos 2023: Antalya, Hatay, Malatya sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

4 Ağustos Cuma günü saat 09.18'de Akdeniz'de Antalya Körfezi'nde bir deprem meydana geldi.

3,5 büyüklüğündeki deprem, yerin 30.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ardından Malatya'da da şiddetli hissedilen deprem meydana geldi.

Son depremler listesi bugün 5 Ağustos 2023: Antalya, Hatay, Malatya sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) https:/

05.08.2023

04:08:28 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 2.9 km

Son depremler listesi bugün 5 Ağustos 2023: Antalya, Hatay, Malatya sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) https://

04.08.2023

09:18:33 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 30.1 km

SON DAKİKA