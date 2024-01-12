EN SON DEPREMLER LİSTESİ 12 OCAK || AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede? İşte sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 12.01.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
07:44
Son depremler listesi 12 Ocak 2024 Cuma günü hissedilen sallantılar nedeniyle araştırılıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde son dönemde peş peşe 3 ve üzeri büyükte sarsıntılar meydana geliyor. Bugün yaşanan son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık ve canlı olarak aktarılıyor. Yaşadıkları bölgede en ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar, ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. 12 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile büyüklük, merkez üssü ve derinlik gibi tüm bilgilere erişmeniz mümkün.
Son depremler listesi 12 Ocak