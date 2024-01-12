EN SON DEPREMLER LİSTESİ 12 OCAK || AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede? İşte sorgulama ekranı

Son depremler listesi dakika dakika ilgili kurumlar tarafından kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Son dönemde Ege Bölgesi'nden Karadeniz'e, Akdeniz'den Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar ülke genelinde küçük büyük pek çok kez sarsıntı meydana geliyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularını gündeme taşıyor. İrili ufaklı son dakika deprem verileri anlık ve canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitesi üzerinde kayıt altına alınıyor. İşte 12 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ve tüm detaylar.