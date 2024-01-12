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Haberler Fotohaber EN SON DEPREMLER LİSTESİ 12 OCAK || AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede? İşte sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.01.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 07:44

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 12 OCAK || AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede? İşte sorgulama ekranı

Son depremler listesi 12 Ocak 2024 Cuma günü hissedilen sallantılar nedeniyle araştırılıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde son dönemde peş peşe 3 ve üzeri büyükte sarsıntılar meydana geliyor. Bugün yaşanan son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık ve canlı olarak aktarılıyor. Yaşadıkları bölgede en ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar, ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. 12 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile büyüklük, merkez üssü ve derinlik gibi tüm bilgilere erişmeniz mümkün.

Son depremler listesi 12 Ocak

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 12 OCAK || AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede? İşte sorgulama ekranı

Son depremler listesi dakika dakika ilgili kurumlar tarafından kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Son dönemde Ege Bölgesi'nden Karadeniz'e, Akdeniz'den Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar ülke genelinde küçük büyük pek çok kez sarsıntı meydana geliyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularını gündeme taşıyor. İrili ufaklı son dakika deprem verileri anlık ve canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitesi üzerinde kayıt altına alınıyor. İşte 12 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ve tüm detaylar.

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 12 OCAK || AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede? İşte sorgulama ekranı

AFAD VE KANDİLLİ VERİLERİ İLE 3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ SON DEPREMLE

Yer: Akdeniz - [86.59 km] Alanya (Antalya)

Tarih: 2024-01-11

Saat: 19:14:52

Derinlik: 10.78

Büyüklük: 3.1

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EN SON DEPREMLER LİSTESİ 12 OCAK || AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede? İşte sorgulama ekranı

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 12 OCAK || AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede? İşte sorgulama ekranı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 12 OCAK || AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede? İşte sorgulama ekranı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA