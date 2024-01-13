Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncellendi! 13 Ocak 2024 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli'nin son ölçümlerine göre dün geceden bu yana Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde küçük sarsıntılar meydana geldi. Ülkemizdeki aktif fay hatlarının pek çok ili etkilemesi nedeniyle vatandaşlar sıkça az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Bu sorular güncel son depremler listesi ile yanıt buluyor. İşte 13 Ocak tarihinde yaşanan son sarsıntılar.