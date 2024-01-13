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Haberler Fotohaber Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncellendi! 13 Ocak 2024 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.01.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 11:24

Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncellendi! 13 Ocak 2024 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Ülkemizde yer alan fay hatları pek çok bölgeyi etkilediğinden gün içinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Büyük bölümü hissedilmese de şiddeti fazla olan ya da yüzeye yakın noktalarda meydana gelen sarsıntılar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla gündeme gelebiliyor. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesi vatandaşları bilgilendiriyor. İşte güncel liste.

Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncellendi! 13 Ocak 2024 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli'nin son ölçümlerine göre dün geceden bu yana Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde küçük sarsıntılar meydana geldi. Ülkemizdeki aktif fay hatlarının pek çok ili etkilemesi nedeniyle vatandaşlar sıkça az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Bu sorular güncel son depremler listesi ile yanıt buluyor. İşte 13 Ocak tarihinde yaşanan son sarsıntılar.

Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncellendi! 13 Ocak 2024 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AFAD VE KANDİLLİ VERİLERİ İLE 3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ SON DEPREMLER

Yer: GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

Tarih: 2024.01.13

Saat: 08:55:48

Derinlik: 20.3

Büyüklük: 3.5

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Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncellendi! 13 Ocak 2024 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncellendi! 13 Ocak 2024 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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