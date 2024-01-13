Giriş Tarihi: 13.01.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
11:24
Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncellendi! 13 Ocak 2024 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Ülkemizde yer alan fay hatları pek çok bölgeyi etkilediğinden gün içinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Büyük bölümü hissedilmese de şiddeti fazla olan ya da yüzeye yakın noktalarda meydana gelen sarsıntılar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla gündeme gelebiliyor. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesi vatandaşları bilgilendiriyor. İşte güncel liste.