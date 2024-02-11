Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
10:17
CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE: 11 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Son dakika deprem haberi Hakkari Yüksekova'da kaydedildi. Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen sallantılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile vatandaşın bilgisine sunuluyor. En son nerede deprem oldu, bugün deprem mi oldu soruları 3 üzerinde sallanan kentler için sorgulanıyor. 4.4 şiddetindeki günün şiddetli ilk sarsıntısı Hakkari'den geldi. İşte 11 Şubat 2024 listesi.