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Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 10:17

CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE: 11 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son dakika deprem haberi Hakkari Yüksekova'da kaydedildi. Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen sallantılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile vatandaşın bilgisine sunuluyor. En son nerede deprem oldu, bugün deprem mi oldu soruları 3 üzerinde sallanan kentler için sorgulanıyor. 4.4 şiddetindeki günün şiddetli ilk sarsıntısı Hakkari'den geldi. İşte 11 Şubat 2024 listesi.

CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE: 11 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

11 Şubat 2024 son depremler listesi verilerine göre Hakkari Yüksekova'da 4.4 şiddetinde deprem yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile bugün yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddet, derinlik ve saat bilgisi kamuoyuna sunuldu. Türkiye'de yaşanan son dakika deprem haberleri endişe ve paniğe sebep olurken afet bölgesi illeri başta olmak üzere tüm sarsıntılar anbean takip edilmekte. İşte, bugünün son depremler listesi.

CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE: 11 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 4.4(Mw)

Yer: Yüksekova (Hakkari)

Tarih: 11-02-2024

Saat:07:36:29

Derinlik: 5.74 km

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CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE: 11 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE: 11 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE: 11 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA