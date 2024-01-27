Giriş Tarihi: 27.01.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
08:00
SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE: 27 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Son dakika deprem haberleri geliyor. Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen sallantılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile vatandaşın bilgisine sunuluyor. En son nerede deprem oldu, bugün deprem mi oldu soruları 3 üzerinde sallanan kentlerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bursa güne 3 üzerindeki sarsıntılarla başladı. İşte 27 Ocak 2024 listesi.