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Giriş Tarihi: 27.01.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 08:00

SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE: 27 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son dakika deprem haberleri geliyor. Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen sallantılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile vatandaşın bilgisine sunuluyor. En son nerede deprem oldu, bugün deprem mi oldu soruları 3 üzerinde sallanan kentlerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bursa güne 3 üzerindeki sarsıntılarla başladı. İşte 27 Ocak 2024 listesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE: 27 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

27 Ocak 2024 son depremler listesi verilerine göre Bursa güne 3 üzerindeki sarsıntılarla başladı. Marmara Denizi - Gemlik Körfezi merkez üssünde gerçekleşen sarsıntıyı AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu. Türkiye'de yaşanan son dakika deprem haberleri endişe ve paniğe sebep olurken afet bölgesi illeri başta olmak üzere tüm sarsıntılar vatandaşlarla paylaşılmakta. İşte, 27 Ocak 2024 bugünün son depremler listesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE: 27 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

MARMARA DENİZİ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.3(Mw)

Yer: Gemlik Körfezi (Marmara Denizi) - [04.43 km] Mudanya (Bursa)

Tarih: 27-01-2024

Saat:06:17:36

Derinlik: 13.1 km

Büyüklük: 3.1(Mw)

Yer: Gemlik Körfezi (Marmara Denizi) [05.06 km] Mudanya (Bursa)

Tarih: 27-01-2024

Saat: 06:27:46

Derinlik: 13.6 km

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SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE: 27 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE: 27 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE: 27 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli ile en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA