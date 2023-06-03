Giriş Tarihi: 03.06.2023 07:12
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
07:12
Son Durum: YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar olacak? 2023 Temmuz asgari ücreti kaç TL'ye çıkacak?
Son dakika asgari ücret haberleri gündemi meşgul ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret hakkında açıklamalar yapmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun haziran ayı içerisinde yapacağı toplantı tarihleri önümüzdeki hafta içi netleşecekken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ihracat yönlü büyüme stratejisinin milli gelir üzerindeki artışları asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal transfer harcamalarının artırılması ile tabana yayılacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının etkili olacağı oran Başkan Erdoğan'ın onayı sonrası kamuoyuna duyurulacak. Son 2 veri beklenirken 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL soruları yanıt arıyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, ilk tahminler ve son gelişmeler…