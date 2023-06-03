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Giriş Tarihi: 03.06.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 07:12

Son Durum: YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar olacak? 2023 Temmuz asgari ücreti kaç TL'ye çıkacak?

Son dakika asgari ücret haberleri gündemi meşgul ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret hakkında açıklamalar yapmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun haziran ayı içerisinde yapacağı toplantı tarihleri önümüzdeki hafta içi netleşecekken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ihracat yönlü büyüme stratejisinin milli gelir üzerindeki artışları asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal transfer harcamalarının artırılması ile tabana yayılacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının etkili olacağı oran Başkan Erdoğan'ın onayı sonrası kamuoyuna duyurulacak. Son 2 veri beklenirken 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL soruları yanıt arıyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, ilk tahminler ve son gelişmeler…

Son Durum: YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar olacak? 2023 Temmuz asgari ücreti kaç TL’ye çıkacak?

Asgari ücret son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Temmuz ayın akışa bir süre kala asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları gündemi meşgul ediyor. Altı aylık enflasyon rakamı oranına göre belli olacak olan asgari ücret zammında Enflasyon rakamları belli olunca detaylar netleşecek. Bu noktada vatandaşlar asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı, yüzde kaç olacak sorusu yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulunurken, asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt verdi. Peki yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında asgari ücret kaç TL'ye yükselecek? İşte, merak edilenler...

Son Durum: YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar olacak? 2023 Temmuz asgari ücreti kaç TL’ye çıkacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN GÖZLER YENİ KABİNE'DE!

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimlerinde salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2. Turu 28 Mayıs Pazar günü yapıldı.

YSK tarafından açıklanan sonuçlara göre, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası gözler yeni Kabine'ye çevrildi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Yeni Kabine'nin ise 2 Haziran Cuma gününe kadar belirleneceği öngörülüyor.

Yeni Kabine'nin belli olmasının ardından başta asgari ücrete ara zam, emekli ve memur maaşı zammı olmak üzere birçok düzenleme için çalışmalar başlayacak.

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Son Durum: YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar olacak? 2023 Temmuz asgari ücreti kaç TL’ye çıkacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

6 aylık enflasyon rakamlarının önem arz edeceği yeni asgari ücret için 500 dolar kritik eşik olarak belirlenecek. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. Haziran ayı içerisinde 3 veya 4 toplantı yapılacak ve ardından taraflar bir rakam üzerinde uzlaşma sağlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında uzlaşma sağlanan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Son Durum: YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar olacak? 2023 Temmuz asgari ücreti kaç TL’ye çıkacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ATV- A Haber ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendirdi. Yayında asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz. EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi."

Gözler asgari ücret zammında! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz'da emekli ne kadar zam alacak? | Video

Son Durum: YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar olacak? 2023 Temmuz asgari ücreti kaç TL’ye çıkacak?

OCAKTA NET ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL OLDU!

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan işveren de unutulmadı. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı.

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