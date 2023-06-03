Son Durum: YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar olacak? 2023 Temmuz asgari ücreti kaç TL’ye çıkacak?

Asgari ücret son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Temmuz ayın akışa bir süre kala asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları gündemi meşgul ediyor. Altı aylık enflasyon rakamı oranına göre belli olacak olan asgari ücret zammında Enflasyon rakamları belli olunca detaylar netleşecek. Bu noktada vatandaşlar asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı, yüzde kaç olacak sorusu yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulunurken, asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt verdi. Peki yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında asgari ücret kaç TL'ye yükselecek? İşte, merak edilenler...