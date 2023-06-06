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Haberler Fotohaber Sosyal yardım parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı: 2023 Haziran ayı sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 09:49

Sosyal yardım parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı: 2023 Haziran ayı sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Haziran ayı sosyal yardım parası ödeme tarihleri merak ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere verilmekte olan bu ödenek Temmuz ayıyla beraber sona erecek. Bu noktada ise ödenekten faydalanmakta olan kişiler "2023 Haziran ayı sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Haziran ayı sosyal yardım parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı gibi tüm detaylar.

Sosyal yardım parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı: 2023 Haziran ayı sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Her ay yatan sosyal yardım parası ödemeleri Haziran ayıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama gelmesi bekleniyor. Bu noktada ise "2023 Haziran ayı sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları gündemde. Devlet desteğinin tutarı 850 – 1250 TL arası olarak değişiyor. İşte sosyal yardım parası ödemeleriyle ilgili son durum ve detaylar.

Sosyal yardım parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı: 2023 Haziran ayı sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 HAZİRAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Sosyal yardım parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı: 2023 Haziran ayı sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Sosyal yardım parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı: 2023 Haziran ayı sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sosyal yardım parası ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı: 2023 Haziran ayı sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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