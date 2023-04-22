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Haberler Fotohaber Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023
Giriş Tarihi: 22.04.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 16:19

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme geliyor. MEB atama takvimi ile tercihlerin Mayıs ayında yapılacağı duyuruldu. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak. Peki Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023

Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları e-Devlet üzerinden duyuruldu. Adaylar, sonuçları "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranı" üzerinden öğrenebilecek. Peki Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan 2023 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi sonrasında, tercih tarihleri belli oldu.

MEB öğretmen atama takvimine göre; Adayların atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

Milli Eğitim Bakanı Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

2023 MEB ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023
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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023
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