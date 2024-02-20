Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde, fragman yayınlandı! Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

Giriş Tarihi: 20.02.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
16:36
Squid Game yeni sezon bekleyenlere müjde! İlk sezonuyla büyük bir başarı toplayan dizisi sevenleriyle yeniden buluşuyor. Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk'un bir mesajıyla birlikte, dizinin yeni sezonun onaylandığı doğrulanmıştı. 2023 yılının ilk ayında çekimlerine başlanan popüler dizinin yeni sezon tarihi için geri sayım başladı! Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, 2. sezon hakkında merak edilenler...