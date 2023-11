Giriş Tarihi: 30.11.2023 22:01 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 22:08

Squid Game The Challenge 10. bölüm izle | Squid Game The Challenge kim birinci, şampiyon oldu?

Squid Game The Challenge 10. bölüm izle araştırmaları başladı. Squid Game'den uyarlanan yarışmada 456 yarışmacı, 16 gün boyunca kendilerine verilen numaralar ve yeşil eşofmanlarla 4,56 milyon dolarlık ödül için yarışıyor. 10 bölüm olarak planlanan yarışmanın her bölümünde yarışmacılar kendilerine verilen görevleri yerine getirerek büyük ödülü kazanmak için mücadele ediyor. Son üçe kalan yarışmacılar arasında şampiyon olan isim Squid Game The Challenge 10. bölüm izle ekranında belli olacak. Peki, Squid Game The Challenge kim birinci, şampiyon oldu? İşte, yanıtı…