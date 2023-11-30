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Haberler Fotohaber Squid Game The Challenge 10. bölüm izle | Squid Game The Challenge kim birinci, şampiyon oldu?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 22:01 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 22:08

Squid Game The Challenge 10. bölüm izle | Squid Game The Challenge kim birinci, şampiyon oldu?

Squid Game The Challenge 10. bölüm izle araştırmaları başladı. Squid Game'den uyarlanan yarışmada 456 yarışmacı, 16 gün boyunca kendilerine verilen numaralar ve yeşil eşofmanlarla 4,56 milyon dolarlık ödül için yarışıyor. 10 bölüm olarak planlanan yarışmanın her bölümünde yarışmacılar kendilerine verilen görevleri yerine getirerek büyük ödülü kazanmak için mücadele ediyor. Son üçe kalan yarışmacılar arasında şampiyon olan isim Squid Game The Challenge 10. bölüm izle ekranında belli olacak. Peki, Squid Game The Challenge kim birinci, şampiyon oldu? İşte, yanıtı…

Squid Game The Challenge 10. bölüm izle | Squid Game The Challenge kim birinci, şampiyon oldu?

Netflix'te yayınlanan Squid Game dizisinin ikinci sezonu beklenirken gerçek hayata uyarlanan reality şovu izleyici ile buluştu. Toplamda 10 bölüm sürecek programda katılımcılar dizideki oyunlara benzer yarışmalarda performans gösterdi ve son üçe kalan isimlerden kimin şampiyon olacağı Squid Game The Challenge 10. bölüm ile belli olacak. Peki, Squid Game The Challenge kim birinci, şampiyon oldu? İşte, Squid Game The Challenge şampiyon olan isim...

Squid Game The Challenge 10. bölüm izle | Squid Game The Challenge kim birinci, şampiyon oldu?

SQUİD GAME: THE CHALLENGE YAYINLANDI!

Netflix'in yeni yarışması Squid Game: The Challenge, gösterime girdiğinden beri adından söz ettiriyor.

Güney Kore'nin rekor kıran dizisinden uyarlanan spinoff'ta 456 gerçek yarışmacı, 4,56 milyon dolarlık nakit ödül için mücadele ediyor.

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Squid Game The Challenge 10. bölüm izle | Squid Game The Challenge kim birinci, şampiyon oldu?

SQUİD GAME: THE CHALLENGE 10. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İlk beş bölümü 22 Kasım itibarıyla yayınlanan Squid Game The Challenge'ın diğer dört bölümü 29 Kasım'da severleriyle buluştu. Programın final bölümü ise 6 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak.

Squid Game The Challenge 10. bölüm izle | Squid Game The Challenge kim birinci, şampiyon oldu?

SQUID GAME: THE CHALLENGE GERÇEK Mİ?

Gösteriyi çekerken yaralanmalar yaşandığı ve çekimlere ambulans geldiğine dair raporların olduğu iddia edildi. Netflix, yaralanmaların hafif tıbbi durumlar olduğunu; oyuncuların ve ekibin sağlık ve güvenliğini önemsediklerini belirtti ve raporların ciddiyetini yalanladı. Yerel ambulans servisi de stüdyolara çağrılmadığını belirtti. Britanya Sağlık ve Güvenlik İdaresi, bu şikayetlerin ardından üretimi değerlendirdi ve üzerinde işlem yapılabilecek herhangi bir sorun bulamadı.

Squid Game The Challenge 10. bölüm izle | Squid Game The Challenge kim birinci, şampiyon oldu?

NETFLİX SQUİD GAME: THE CHALLENGE NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler Ocak 2023'te Birleşik Krallık'taki iki stüdyoda , Bedford'daki Cardington Stüdyolarında ve Londra, Barking'deki altı dev ses sahnede başladı.

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