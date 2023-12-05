Giriş Tarihi: 05.12.2023 15:38
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
15:38
Squid Game yeni sezon bekleyenlere MÜJDE! 🎬 Fragman yayımlandı! Squid Game 2. sezon ne zaman, yayın tarihi hangi gün?
Squid Game yeni sezon bekleyenlere müjde! Netflix duyurdu. İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran, dünya çapında hem en çok izlenen hem çok konuşulan dizinin yeni sezon oyuncu kadrosu belli oldu. Güney Kore yapımı drama dizisi için ilk seondan sürpriz oyuncular, ikinci sezonda da yer alacak. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman, yayın tarihi hangi gün? İşte, Squid Game yeni sezon bilgileri...