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Giriş Tarihi: 05.12.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 15:38

Squid Game yeni sezon bekleyenlere MÜJDE! 🎬 Fragman yayımlandı! Squid Game 2. sezon ne zaman, yayın tarihi hangi gün?

Squid Game yeni sezon bekleyenlere müjde! Netflix duyurdu. İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran, dünya çapında hem en çok izlenen hem çok konuşulan dizinin yeni sezon oyuncu kadrosu belli oldu. Güney Kore yapımı drama dizisi için ilk seondan sürpriz oyuncular, ikinci sezonda da yer alacak. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman, yayın tarihi hangi gün? İşte, Squid Game yeni sezon bilgileri...

Squid Game yeni sezon bekleyenlere MÜJDE! 🎬 Fragman yayımlandı! Squid Game 2. sezon ne zaman, yayın tarihi hangi gün?

Netflix'in popüler dizisi Squid Game borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe gerçekleşen oyunları kazanarak 39 milyon dolarlık ödülü almak uğruna katıldıkları yarışmada insan ilişkileri, analizler ve daha birçok şeyi farklı şekilde işleyerek ele alıyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman?

Squid Game yeni sezon bekleyenlere MÜJDE! 🎬 Fragman yayımlandı! Squid Game 2. sezon ne zaman, yayın tarihi hangi gün?

SQUİD GAME 2. SEZONLA GERİ DÖNÜYOR!

Netflix, ikinci sezonda orijinal kadro üyeleri Lee Jung-jae (Gi-hun), Lee Byung-hun (Ön Adam), Gong Yoo (Satıcı) ve Wi Ha-jun (Jun-ho) ile birlikte kimlerin kadroya katıldığını duyurdu.

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Squid Game yeni sezon bekleyenlere MÜJDE! 🎬 Fragman yayımlandı! Squid Game 2. sezon ne zaman, yayın tarihi hangi gün?

Yeni yüzler arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, "Sweet Home" dizisinden Park Gyu-young ve Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, "Move to Heaven" dizisinden Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun (diğer adıyla Big Bang'in T.O.P'ü), Roh Jae-won ve "D.P" dizisinden Won Ji-An yer alıyor.

Squid Game 2. Sezon Oyuncu Kadrosunun Yer Aldığı Fragmanı İzlemek İçin Tıklayınız!

Squid Game yeni sezon bekleyenlere MÜJDE! 🎬 Fragman yayımlandı! Squid Game 2. sezon ne zaman, yayın tarihi hangi gün?

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Squid Game 2. sezon tarihi olarak, 2024 yılı içinde olacağını söylemişti.

Fakat dizi 2024 yılında hangi ay yayınlanacak belli değil. Ancak Netflix'in resmi internet sitesinde Squid Game için "Müjde: Yeni sezon yolda" ibaresi yer alıyor! Bu ibare ile de dizinin yeni sezonun yakın zamanda başlayacağı ön görülüyor.

Squid Game yeni sezon bekleyenlere MÜJDE! 🎬 Fragman yayımlandı! Squid Game 2. sezon ne zaman, yayın tarihi hangi gün?

SQUİD GAME 2. SEZON POTANSİYEL ÇIKIŞ TARİHİ

Squid Game 2. sezonunu ne zaman yayınlayacak?

Netflix, Temmuz ayında çekimlerine başlanan Squid Game için, Lee Jung-jae'nin ( Netflix'teki Yenilikler aracılığıyla) belirttiği sürenin 10 ay sürmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Bu da hayranların 2024'ün ikinci yarısında en sevdikleri kana susamış K-dramayla yeniden bir araya gelecekleri anlamına geliyor.

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