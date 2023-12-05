Squid Game yeni sezon bekleyenlere MÜJDE! 🎬 Fragman yayımlandı! Squid Game 2. sezon ne zaman, yayın tarihi hangi gün?

Netflix'in popüler dizisi Squid Game borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe gerçekleşen oyunları kazanarak 39 milyon dolarlık ödülü almak uğruna katıldıkları yarışmada insan ilişkileri, analizler ve daha birçok şeyi farklı şekilde işleyerek ele alıyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman?