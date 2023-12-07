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Giriş Tarihi: 07.12.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 12:10

Sultan'ın oğlunun babası bakın kimmiş! Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğunun babası Ferit mi yoksa Orhan mı? Meğer...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisi Yalı Çapkını dizisinde Sultan karakterinin oğlu Fırat'ın babasının kim olduğu araştırılıyor. Dizide Sultan'ın çocuğu ile ilgili akılları karıştıran iddialar ortaya atıldı. Peki, Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğu kimden? Yalı Çapkını Sultan'ın oğlu Ferit'ten mi yoksa Orhan'dan mı? İşte, bebeğin babası olan isim ve diziye dair merak edilenler…

Sultan’ın çocuğunun babası bakın kim çıktı! Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu Ferit’ten mi? Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu meğer

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın sevilen karakteri Ferit'in hizmetçisiyle ilişkisi olduğunu ve küçük oyuncunun Ferit'in oğlu olduğu gündeme gelmişti. Ferit karakterinin iki çocuğunun olduğu iddia edilirken gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide sırlar bir bir ortaya çıkıyor. Sultan'ın oğlu kimden sorusu gerçek hikayenin temellerine inilerek belli oldu. Peki, Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğu kimden? Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğu Ferit'ten mi yoksa Orhan'dan mı? İşte, o detay…

Sultan’ın çocuğunun babası bakın kim çıktı! Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu Ferit’ten mi? Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu meğer

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Binnur Kaya, Taro Emir Tekin, Beril Pozam, Ersin Arıcı, Gözde Kansu, Diren Polatoğulları'nın yer aldığı dizi yeni bölümleriyle devam ediyor.

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Sultan’ın çocuğunun babası bakın kim çıktı! Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu Ferit’ten mi? Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu meğer

YALI ÇAPKINI'NDAKİ SÜRPRİZ İDDİA!

Son zamanlarda Yalı Çapkını dizisinde ortaya atılan bir iddia, dizinin hayranlarını şoka soktu. Sultan'ın oğlunun gerçekte kimden olduğu konusundaki spekülasyonlar devam ederken, yeni bir iddia Korhanlar Konağı'nı karıştırdı.

Sultan’ın çocuğunun babası bakın kim çıktı! Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu Ferit’ten mi? Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu meğer

SIR PERDESİ ARALANIYOR!

Uzun süredir Korhanlar Konağı'nda yer alan hizmetçi Sultan'ın oğlu'nun Ferit'ten oğlu iddiası ortaya atılmıştı. Ancak sosyal medyada ortaya atılan yeni bir iddia ortalığı adeta yangın yerine çevirdi.

Sultan’ın çocuğunun babası bakın kim çıktı! Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu Ferit’ten mi? Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu meğer

Dizinin ikinci sezonunda Dicle ile ilişkisi ortaya çıkan Yalının gerçek çapkını Orhan'ın bir sırrını daha ortaya çıktı. Sultan'ın oğlunun Orhan'dan olduğunu dile getiren paylaşımlar yapıldı.

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