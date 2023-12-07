Sultan'ın oğlunun babası bakın kimmiş! Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğunun babası Ferit mi yoksa Orhan mı? Meğer...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisi Yalı Çapkını dizisinde Sultan karakterinin oğlu Fırat'ın babasının kim olduğu araştırılıyor. Dizide Sultan'ın çocuğu ile ilgili akılları karıştıran iddialar ortaya atıldı. Peki, Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğu kimden? Yalı Çapkını Sultan'ın oğlu Ferit'ten mi yoksa Orhan'dan mı? İşte, bebeğin babası olan isim ve diziye dair merak edilenler…