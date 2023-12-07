Sultan'ın oğlunun babası bakın kimmiş! Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğunun babası Ferit mi yoksa Orhan mı? Meğer...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın sevilen karakteri Ferit'in hizmetçisiyle ilişkisi olduğunu ve küçük oyuncunun Ferit'in oğlu olduğu gündeme gelmişti. Ferit karakterinin iki çocuğunun olduğu iddia edilirken gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide sırlar bir bir ortaya çıkıyor. Sultan'ın oğlu kimden sorusu gerçek hikayenin temellerine inilerek belli oldu. Peki, Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğu kimden? Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğu Ferit'ten mi yoksa Orhan'dan mı? İşte, o detay…