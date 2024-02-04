Süper Lig güncel puan durumu tablosu: 4 Şubat Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne?

Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçları ile sürüyor. Zirve yarışında kıran kırana mücadelesini sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray bu hafta rakiplerini mağlup etmeyi başardı ve hata yapmadılar. Şimdi ise gözler Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi Süper Lig puan durumu tablosuna çevrildi. İşte 4 Şubat Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum