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Haberler Fotohaber Süper Lig güncel puan durumu tablosu: 4 Şubat Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 11:31

Süper Lig güncel puan durumu tablosu: 4 Şubat Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 24. Hafta maçlarının oynandığı haftada bugün Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray ve Fenerbahçe zirve yarışında bu hafta hata yapmadı ve iki takımda kazanmayı bildi. Şimdi ise gözler puan durumu tablosuna çevrildi. Peki, 4 Şubat Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne? İşte güncel puan durumu tablosu

Süper Lig güncel puan durumu tablosu: 4 Şubat Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne?

Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçları ile sürüyor. Zirve yarışında kıran kırana mücadelesini sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray bu hafta rakiplerini mağlup etmeyi başardı ve hata yapmadılar. Şimdi ise gözler Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi Süper Lig puan durumu tablosuna çevrildi. İşte 4 Şubat Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum

Süper Lig güncel puan durumu tablosu: 4 Şubat Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne?

GALATASARAY VE FENERBAHÇE HATA YAPMADI

24. hafta mücadelesinde 2 Şubat Cuma günü Samsunspor'a konuk olan Galatasaray karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Diğer tarafta Fenerbahçe ise dün oynadığı Antalyaspor maçını 2-0 kazanmayı başardı.

İşte haftanın diğer sonuçları ve Süper Lig puan durumu tablosu

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Süper Lig güncel puan durumu tablosu: 4 Şubat Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne?

SÜPER LİG'DE HAFTANIN DİĞER SONUÇLARI

MKE Ankaragücü 0-0 EMS Yapı Sivasspor

Atakaş Hatayspor 3-1 VavaCars Fatih Karagümrük

Çaykur Rizespor 0-0 TÜMOSAN Konyaspor

RAMS Başakşehir 2-0 İstanbulspor

Gaziantep FK 1-1 Mondihome Kayserispor

Süper Lig güncel puan durumu tablosu: 4 Şubat Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

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