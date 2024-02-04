Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
11:31
Süper Lig güncel puan durumu tablosu: 4 Şubat Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne?
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 24. Hafta maçlarının oynandığı haftada bugün Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray ve Fenerbahçe zirve yarışında bu hafta hata yapmadı ve iki takımda kazanmayı bildi. Şimdi ise gözler puan durumu tablosuna çevrildi. Peki, 4 Şubat Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne? İşte güncel puan durumu tablosu