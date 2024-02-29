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Haberler Fotohaber Süper Loto 29 Şubat Perşembe çekilişi belli oluyor! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 29.02.2024 19:08 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 19:08

Süper Loto 29 Şubat Perşembe çekilişi belli oluyor! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto 29 Şubat Perşembe çekiliş sonuçları ile gündemde. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyununda büyük ikramiye 73 milyonu aşmış durumda. Biletleri olanlar MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden araştırmalarına başlıyor. Noter huzurunda gerçekleşecek çekilişin canlı yayını MP TV üzerinden takip ediliyor. Peki; bugün çekilen Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor, ne kadar devretti? İşte, ayrıntılar...

Süper Loto 29 Şubat Perşembe çekilişi belli oluyor! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto 29 Şubat çekiliş sonucu sorgulama işlemleri hız kazandı. Milli Piyango oyunları arasında yer alan şans oyununda 6 numara ekrana yansıyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekiliş gündemde. https://www.millipiyangoonline.com/ üzerinden oynanan oyun için geri sayım başladı. İşte, Süper Loto sonuçları tıkla-sorgula!

Süper Loto 29 Şubat Perşembe çekilişi belli oluyor! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar başladı.

29 Şubat Perşembe çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyor. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto 29 Şubat Perşembe çekilişi belli oluyor! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto 29 Şubat Perşembe çekilişi belli oluyor! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto 29 Şubat Perşembe çekilişi belli oluyor! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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