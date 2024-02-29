Giriş Tarihi: 29.02.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
19:08
Süper Loto 29 Şubat Perşembe çekilişi belli oluyor! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Süper Loto 29 Şubat Perşembe çekiliş sonuçları ile gündemde. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyununda büyük ikramiye 73 milyonu aşmış durumda. Biletleri olanlar MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden araştırmalarına başlıyor. Noter huzurunda gerçekleşecek çekilişin canlı yayını MP TV üzerinden takip ediliyor. Peki; bugün çekilen Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor, ne kadar devretti? İşte, ayrıntılar...