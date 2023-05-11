Giriş Tarihi: 11.05.2023 17:58 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 17:59

Süper Loto çekiliş sonuçları 11 Mayıs bilet sorgulama ekranı: MPİ ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekilişinin ikincisi bugün düzenleniyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından Süper Loto sonuçları açıklanacak. 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı olarak oynanılan ve seçilen her 6 sayının bir kolon oluşturduğu 11 Mayıs Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları çekilişin ardından şans oyunu severlere duyurulacak. Peki, Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte detaylar.