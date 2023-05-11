Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Süper Loto çekiliş sonuçları 11 Mayıs bilet sorgulama ekranı: MPİ ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 11.05.2023 17:58 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 17:59

Süper Loto çekiliş sonuçları 11 Mayıs bilet sorgulama ekranı: MPİ ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekilişinin ikincisi bugün düzenleniyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından Süper Loto sonuçları açıklanacak. 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı olarak oynanılan ve seçilen her 6 sayının bir kolon oluşturduğu 11 Mayıs Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları çekilişin ardından şans oyunu severlere duyurulacak. Peki, Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte detaylar.

Süper Loto çekiliş sonuçları 11 Mayıs bilet sorgulama ekranı: MPİ ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Haftanın üç günü Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dolu geri sayım sona eriyor. Perşembe günkü çekilişe saatler kala bayi ve online sistem üzerinden bilet dolduran binlerce şans oyunu sever "11 Mayıs 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları kazanan numaralar ve Milli Piyango ile bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto çekiliş sonuçları 11 Mayıs bilet sorgulama ekranı: MPİ ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

11 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto çekilişi perşembe günü saat 21:30'da gerçekleşti.

Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde ve aşağıda yer alan linkte yer aldı.

BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto çekiliş sonuçları 11 Mayıs bilet sorgulama ekranı: MPİ ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Süper Loto çekiliş sonuçları 11 Mayıs bilet sorgulama ekranı: MPİ ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto çekiliş sonuçları 11 Mayıs bilet sorgulama ekranı: MPİ ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SON DAKİKA