Giriş Tarihi: 18.07.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 18:11

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA | 18 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, bilet sorgulama nasıl yapılır?

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi ve sonuçlar bu akşamki çekilişin ardından belli olacak. 18 Temmuz bugün noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazanan rakamlar merakla bekleniyor. Hal böyleyken "Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta bilet sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Devreden büyük ikramiyenin 72 milyon TL'yi aşması da çekilişe olan ilgiyi arttırıyor. İşte Milli Piyango (MPİ) ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...