Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA | 18 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, bilet sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 18.07.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 18:11

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA | 18 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, bilet sorgulama nasıl yapılır?

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi ve sonuçlar bu akşamki çekilişin ardından belli olacak. 18 Temmuz bugün noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazanan rakamlar merakla bekleniyor. Hal böyleyken "Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta bilet sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Devreden büyük ikramiyenin 72 milyon TL'yi aşması da çekilişe olan ilgiyi arttırıyor. İşte Milli Piyango (MPİ) ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA | 18 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, bilet sorgulama nasıl yapılır?

Haftanın üç günü Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dolu geri sayım sona eriyor. Bu akşamki çekilişe saatler kala bayi ve online sistem üzerinden bilet dolduran binlerce şans oyunu sever "18 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları kazanan numaralar ve Milli Piyango ile bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA | 18 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, bilet sorgulama nasıl yapılır?

11 NİSAN 2023 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto çekilişi 21:30'da gerçekleşecek.

Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde ve aşağıda yer alan linkte yer alacak.

BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA | 18 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, bilet sorgulama nasıl yapılır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA | 18 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, bilet sorgulama nasıl yapılır?

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA | 18 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, bilet sorgulama nasıl yapılır?

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SON DAKİKA