SÜPER LOTO SONUÇLARI 11 OCAK 2024 AÇIKLANDI! 💥 || MP ile Süper Loto sonuçlarında kazanan şanslı numaralar belli oldu!

Süper Loto sonuçlarında haftanın ikinci çekilişi gerçekleşecek. İlki Salı günü yapılan çekilişte, heyecan dorukta. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar geri sayıma başladı. 6 bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı şans oyununda, şanslı numaralar bu akşam açıklanacak. MP youtube hesabından canlı olarak açıklanan sonuçlar, daha sonrasında sabah.com.tr ile millipiyangoonline.com üzerinden duyuruluyor. Peki, 11 Ocak 2024 süper loto çekiliş sonucu açıklandı mı?