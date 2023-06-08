SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Haziran 2023 BELLİ OLDU! Perşembe çekilişi Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı MPİ bilet sayfası

Giriş Tarihi: 08.06.2023 18:58
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
18:58
Süper Loto sonuçları 8 Haziran 2023 tarihi ile araştırılıyor. 6 kazandıran numaranın ardında 17 milyon 822 TL'lik büyük ikramiye bulunuyor. Haftada 3 kez Salı, Perşembe ve Pazar gerçekleşen şans oyunu Perşembe çekilişi ile gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama son dakika ekranı ile nefesler tutuldu. Noter huzurunda çekilecek kura canlı takip ediliyor ve kazandıran numaralar belli oluyor. MPİ bilet sorgulama ekranı araştırılıyor. İşte, bugün çekilen Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı…