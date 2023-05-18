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Haberler Fotohaber SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! MPİ 18 Mayıs 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:40

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! MPİ 18 Mayıs 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 18 Mayıs 2023 çekilişi için gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango tarafından haftada 3 kez düzenlenen şans oyunu Perşembe çekilişi canlı izle araştırmaları başladı. Kazandıran 6 numaranın ardında 4.106.312 TL'lik büyük ikramiyenin bulunduğu Süper Loto çekiliş sonuçları bugün son dakika açıklanacak. Bu noktada gözler MP TV canlı yayınına çevrilirken bilet sahipleri MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinde sonuç araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Milli Piyango Online ile 18 Mayıs 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran rakamlar...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 18 Mayıs 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 18 Mayıs 2023 tarihli çekilişe sayılı saatler kala ziyaret edilmeye başlandı. Milli Piyango tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen çekiliş için MPİ bilet sorgulama işlemleri hız kazandı. Noter huzurunda ve canlı yayında belli olan sonuçlar ve 6 şanslı rakam son dakika sistemde yerini alacak. Bu noktada şans oyunu severler, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Milli Piyango Online ile 18 Mayıs 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı…

Süper Loto sonuçları açıklandı! 18 Mayıs 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

18 MAYIS 2023 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, 18 Mayıs 2023 Perşembe yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi.

Bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde ve aşağıda yer alan linkten yapılabiliyor.

Şanslı numaraları öğrenmek için:

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Süper Loto sonuçları açıklandı! 18 Mayıs 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı! 18 Mayıs 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı! 18 Mayıs 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir.

Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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