SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! MPİ 18 Mayıs 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 18 Mayıs 2023 çekilişi için gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango tarafından haftada 3 kez düzenlenen şans oyunu Perşembe çekilişi canlı izle araştırmaları başladı. Kazandıran 6 numaranın ardında 4.106.312 TL'lik büyük ikramiyenin bulunduğu Süper Loto çekiliş sonuçları bugün son dakika açıklanacak. Bu noktada gözler MP TV canlı yayınına çevrilirken bilet sahipleri MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinde sonuç araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Milli Piyango Online ile 18 Mayıs 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran rakamlar...