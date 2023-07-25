SON DAKİKA: SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 25 Temmuz 2023 Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 25 Temmuz 2023 çekilişi için ziyaret edilmeye başlandı. Milli Piyango tarafından haftada 3 kez gerçekleştirilen şans oyunu Salı çekilişi canlı izle linki ile takip ediliyor. Kazandıran 6 numaranın ardında 84.635.150,73 TL'lik büyük ikramiyenin bulunduğu Süper Loto çekiliş sonuçları bugün son dakika açıklanacak. Bu noktada MP TV canlı yayını araştırılmaya başlandı. Bilet sahipleri MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinde sonuç araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Milli Piyango Online ile 25 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran rakamlar...