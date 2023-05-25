Giriş Tarihi: 25.05.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 18:05

Süper Loto sonuçları bilet sorgulama 27 Nisan 2023: Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı MPİ

Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı bu akşamın gündem konusu olarak araştırılıyor. Devreden büyük ikramiyenin 2.223.426 TL olduğu çekiliş 21.30'da yapılacak ve noter huzurun çekiliş gerçekleştirilecekken, çekiliş Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebilir. Süper Loto sonuçları 25 Mayıs 2023 bilet sorgulama işlemi sabah.com.tr üzerinden yapılabilir. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere toplamda 3 defa yapılmaktayken, bugün Perşembe çekilişi gerçekleştirilecek. Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı, çekiliş bittikten sonra erişime açılacak. İşte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı