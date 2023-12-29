Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:03
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
08:49
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango MPİ 28 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranında!
Süper Loto sonuçları bugün MP TV canlı çekilişi ile belli oldu. 138.922.949 TL'lik büyük ikramiye 6 kazandıran numaranın ardından sahipleri ile buluşacak. Haftada üç kez Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ikinci Süper Loto çekilişi Milli Piyango Online adresinde gerçekleşti ve bugünkü Süper Loto sonuçları açıklandı. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…