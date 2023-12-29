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Haberler Fotohaber SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango MPİ 28 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranında!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:03 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:49

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango MPİ 28 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranında!

Süper Loto sonuçları bugün MP TV canlı çekilişi ile belli oldu. 138.922.949 TL'lik büyük ikramiye 6 kazandıran numaranın ardından sahipleri ile buluşacak. Haftada üç kez Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ikinci Süper Loto çekilişi Milli Piyango Online adresinde gerçekleşti ve bugünkü Süper Loto sonuçları açıklandı. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango MPİ 28 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranında!

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı başında heyecanlı bekleyiş sona erdi. millipiyangoonline.com adresi üzerinde gerçekleşen çekiliş ekranında kazandıran numaralar açıklandı. Süper Loto sonucu 28 Aralık 2023 çekilişi için araştırmalar başladı. Çekiliş toplarından çıkacak 6 şanslı numara ardından bilet sahipleri büyük ikramiye için kontrollerini gerçekleştiyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, Süper Loto çekiliş sonucu bilet sorgulama sayfası...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango MPİ 28 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranında!

28 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango MPİ 28 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranında!

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango MPİ 28 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranında!

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 6 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango MPİ 28 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranında!

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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