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Haberler Fotohaber SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 25.06.2023 20:33 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 20:33

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları bugün (25 Haziran) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı yayını için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar yoğun olarak 25 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Süper Loto sonuçları, haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında belli oluyor. Peş peşe gelen devirlerle 40 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler yoğun olarak 25 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (25 HAZİRAN)

Milli Piyango İdaresi ile 25 Haziran Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Haziran Süper Loto sonuçları:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA | Milli Piyango Online ile 25 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Arkadaşlarınla ortak bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına ortak bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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