Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları 9 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için oyunu oynayanlar ve şanslı numaraları öğrenerek Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak 9 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (9 MAYIS)

Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;