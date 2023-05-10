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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları 9 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.05.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 08:07

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları 9 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. 9 Mayıs (bugün) 20 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 9 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MPİ ile 9 Mayıs Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları 9 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için oyunu oynayanlar ve şanslı numaraları öğrenerek Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak 9 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (9 MAYIS)

Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları 9 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Mayıs Süper Loto sonuçları:

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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları 9 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları 9 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları 9 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı

Arkadaşlarınla ortak bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına ortak bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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