Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları 9 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. 9 Mayıs (bugün) 20 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 9 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MPİ ile 9 Mayıs Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.