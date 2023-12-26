Giriş Tarihi: 26.12.2023 18:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
18:36
Süper Loto sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: Milli Piyango MPİ 26 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 26 Aralık Salı MP TV canlı çekilişi ile belli oluyor. 133.258.551 TL'lik büyük ikramiye 6 kazandıran numaranın ardından sahipleri ile buluşacak. Haftada üç kez Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ilk süper loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online adresinde gerçekleşecek. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…