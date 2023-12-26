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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: Milli Piyango MPİ 26 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.12.2023 18:36 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 18:36

Süper Loto sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: Milli Piyango MPİ 26 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 26 Aralık Salı MP TV canlı çekilişi ile belli oluyor. 133.258.551 TL'lik büyük ikramiye 6 kazandıran numaranın ardından sahipleri ile buluşacak. Haftada üç kez Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ilk süper loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online adresinde gerçekleşecek. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…

Süper Loto sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: Milli Piyango MPİ 26 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı için geri sayım başladı. millipiyangoonline.com adresi üzerinde gerçekleşen çekiliş ekranında kazandıran numaralar açıklanıyor. Süper Loto sonucu 26 Aralık 2023 çekilişi için araştırmalar başladı. Çekiliş toplarından çıkacak 6 şanslı numara ardından bilet sahipleri büyük ikramiye için kontrollerini gerçekleştirecek. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar belli oldu mu? İşte, süper Loto çekiliş sonucu bilet sorgulama sayfası...

Süper Loto sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: Milli Piyango MPİ 26 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

26 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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Süper Loto sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: Milli Piyango MPİ 26 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: Milli Piyango MPİ 26 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 6 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: Milli Piyango MPİ 26 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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