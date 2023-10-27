Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:30

Süper Loto sonuçları 26 Ekim 2023 Perşembe bilet sorgula! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı yayında

Süper Loto sonucu 26 Ekim 2023 Perşembe çekilişi canlı izle MP TV ekranı ile belli oluyor. 6.762.154 TL'lik büyük ikramiye 6 kazandıran numaranın ardından sahipleri ile buluşacak. Haftada üç kez gerçekleşen çekilişin ikinci çekiliş bu akşam Milli Piyango Online üzerinde canlı yayın ile belli oluyor. Süper Loto sonuçları sorgulama işlemleri MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinde hız kesmeden araştırılıyor. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, bugün çekilen Süper Loto sonucu sorgulama ekranı…