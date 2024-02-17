Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 17 Şubat 2024 Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

Survivor All Star 17 Şubat Cumartesi akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında büyük mücadele devam etti. Kazanan takımın hem ödülü aldığı hem de konseyde isim yazmadığı gecede haftanın ilk eleme adayının da belli olmasıyla düellolar şekillenmeye başladı. Peki, Survivor 17 Şubat 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu?