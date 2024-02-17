Giriş Tarihi: 17.02.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
23:06
Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 17 Şubat 2024 Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...
Survivor All Star'da heyecan dorukta! 17 Şubat Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen yarışamda, Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için havuz parkurunda mücadele veren iki takımdan kazanan konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. Peki, Survivor 17 Şubat 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, kazanan takım ve ilk eleme adayı!