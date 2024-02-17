Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 17 Şubat 2024 Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 23:06 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 23:06

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 17 Şubat 2024 Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

Survivor All Star'da heyecan dorukta! 17 Şubat Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen yarışamda, Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için havuz parkurunda mücadele veren iki takımdan kazanan konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. Peki, Survivor 17 Şubat 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, kazanan takım ve ilk eleme adayı!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 17 Şubat 2024 Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

Survivor All Star 17 Şubat Cumartesi akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında büyük mücadele devam etti. Kazanan takımın hem ödülü aldığı hem de konseyde isim yazmadığı gecede haftanın ilk eleme adayının da belli olmasıyla düellolar şekillenmeye başladı. Peki, Survivor 17 Şubat 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 17 Şubat 2024 Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

Survivor 17 Şubat 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor All Star 17 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele sonucunda kazanan takım henüz belli olmadı.

Kazanan takım belli olması halinde haberimiz güncellenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 17 Şubat 2024 Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024 kıyasıya gerçekleşen mücadele sonrasında kaybeden takımdan bir kişi haftanın ilk eleme adayı olacak.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 17 Şubat 2024 Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

MAVİ TAKIM

Seda Ocak, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora, Yaman, Yağmur. Aysu, Berna Canbeldek

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 17 Şubat 2024 Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

KIRMIZI TAKIM

Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Bozok Goren, Özgür Tetik, Mustafa Kemal Kurt. Hilmicem, Avatar Atakan, Sema Aydemir, Nefise Karatay, Yunus Emre Özden

SON DAKİKA