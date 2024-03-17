SURVİVOR 2. ELEME ADAYI || Survivor’da 2. Eleme adayı kim, dokunulmazlığı hangi takımın oldu? Potaya giden isim…

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor. Nefes kesen havuz oyununda dokunulmazlığı kazanan takım takımını korurken kaybeden takım kendi içinde elemeye gidip düellodaki Hakan'ın yanına birini daha gönderecek. İşte 17 Mart eleme adayı