Giriş Tarihi: 17.03.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
22:52
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI || Survivor’da 2. Eleme adayı kim, dokunulmazlığı hangi takımın oldu? Potaya giden isim…
Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. 17 Mart Pazar akşamı 62. bölümde haftanın ikinvi dokunulmazlık adayı belli oluyor. Heyecanla dolu havuz oyunuyla dokunulmazlığı bir takım kazanırken bir takım kaybediyor. Kaybeden takımdan bir isim yazılarak potaya gönderiliyor ve düelloda ilk günün eleme adayı Hakan Hatipoğlu ile karşılacak. Survivor'da bu akşam ikinci eleme adayı belli oluyor. Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi takımın dokunulmazlığı kaybettiği araştırılıyor. Peki, 17 Mart dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?