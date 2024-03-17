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Haberler Fotohaber SURVİVOR 2. ELEME ADAYI || Survivor’da 2. Eleme adayı kim, dokunulmazlığı hangi takımın oldu? Potaya giden isim…
Giriş Tarihi: 17.03.2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 22:52

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI || Survivor’da 2. Eleme adayı kim, dokunulmazlığı hangi takımın oldu? Potaya giden isim…

Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. 17 Mart Pazar akşamı 62. bölümde haftanın ikinvi dokunulmazlık adayı belli oluyor. Heyecanla dolu havuz oyunuyla dokunulmazlığı bir takım kazanırken bir takım kaybediyor. Kaybeden takımdan bir isim yazılarak potaya gönderiliyor ve düelloda ilk günün eleme adayı Hakan Hatipoğlu ile karşılacak. Survivor'da bu akşam ikinci eleme adayı belli oluyor. Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi takımın dokunulmazlığı kaybettiği araştırılıyor. Peki, 17 Mart dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI || Survivor’da 2. Eleme adayı kim, dokunulmazlığı hangi takımın oldu? Potaya giden isim…

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor. Nefes kesen havuz oyununda dokunulmazlığı kazanan takım takımını korurken kaybeden takım kendi içinde elemeye gidip düellodaki Hakan'ın yanına birini daha gönderecek. İşte 17 Mart eleme adayı

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI || Survivor’da 2. Eleme adayı kim, dokunulmazlığı hangi takımın oldu? Potaya giden isim…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor'ın 17 Mart Pazar akşamı yayınlanan 61. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan dokunulmazlık büyük mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan taraf henüz belli olmadı.

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SURVİVOR 2. ELEME ADAYI || Survivor’da 2. Eleme adayı kim, dokunulmazlığı hangi takımın oldu? Potaya giden isim…

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Henüz oylama gerçekleşmediği için potaya giden isim belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI || Survivor’da 2. Eleme adayı kim, dokunulmazlığı hangi takımın oldu? Potaya giden isim…

SURVİVOR HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda gerçekleştirilen konseyde en fazla ismi yazılan isim olan Hakan Hatipoğlu haftanın ilk eleme adayı oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI || Survivor’da 2. Eleme adayı kim, dokunulmazlığı hangi takımın oldu? Potaya giden isim…

SURVİVOR'A GEÇEN HAFTA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim Pınar oldu.

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