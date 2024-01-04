Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
11:56
Survivor 2024 All Star BUGÜN VAR MI, YOK MU? Survivor yeni bölüm ne zaman, neden yok? İşte 4 Ocak TV8 yayın akışı
TV8'in yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2024 All Star bugün var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. All Star formatı ile önceki sezonlarda yarışan fenomen yarışmacılar bir araya getirildiği SMS oylamasının olmadığı yeni konseptte gerilim ve heyecan hız kesmeden devam ediyor. 4 Ocak 2024 TV8 yayın akışı yer alan bilgiye göre, dizisinin yayın saatinde Aşka Düşman dizisi ilk bölümüyle ekrana gelecek. Bu noktada Survivor bu akşam neden yok sorusuna yanıt aranıyor. Peki 4 Ocak Survivor neden yok, yeni bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor?