SURVİVOR 2024 ALL STAR KADROSU TAMAMI || Survivor All Star ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2024 All Star yarışmacıları netleşiyor. Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya katılamayacağını açıklayan Turbo Turabi'nin yerine gelecek isim belli oldu. Heyecanlı bekleyiş sürerken Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'un kadroya dahil olduğunu duyurdu. Bilindiği üzere Survivor bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak olup SMS oylaması yapılmayacak ve sadece performans göz önünde bulundurulacak. Peki; Survivor ne zaman başlıyor, All Star kadrosunda kimler var? İşte, 2024 Survivor kadrosu tamamı isim isim haberimizde!