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Giriş Tarihi: 23.11.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 16:00

SURVİVOR 2024 ALL STAR KADROSU TAMAMI || Survivor All Star ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2024 All Star yarışmacıları netleşiyor. Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya katılamayacağını açıklayan Turbo Turabi'nin yerine gelecek isim belli oldu. Heyecanlı bekleyiş sürerken Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'un kadroya dahil olduğunu duyurdu. Bilindiği üzere Survivor bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak olup SMS oylaması yapılmayacak ve sadece performans göz önünde bulundurulacak. Peki; Survivor ne zaman başlıyor, All Star kadrosunda kimler var? İşte, 2024 Survivor kadrosu tamamı isim isim haberimizde!

Survivor 2024 All Star yarışmacıları: Bir isim daha katıldı! Survivor ne zaman başlıyor, All Star kadrosunda kimler var?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star için geri sayım devam ediyor. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışma, bu yıl yepyeni bir formatla ekranlara gelecek. Daha önce Survivor'a katılan ve yarışmaya damgasını vuran birbirinden iddialı isimler, bu kez SMS'siz olarak mücadele edecek. Survivor 2024 kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Acun Ilıcalı, son olarak Ersin Korkut'un yarışmada yer alacağını açıkladı. Peki, Survivor ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte, Survivor 2024 All Star yarışmacıları son dakika...

Survivor 2024 All Star yarışmacıları: Bir isim daha katıldı! Survivor ne zaman başlıyor, All Star kadrosunda kimler var?

2024 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı.

TV8'in en çok izlenen iki yarışma programı MasterChef ve Survivor aynı tarihlerde yayınlanmıyor. Bu nedenle, Survivor All Star 2024 sezonu MasterChef'in sezonu tamamlamasının ardından başlayacak.

Yarışmanın geçtiğimiz sezon 15 Ocak'ta başladığı düşünüldüğünde yarışmanın bu yıl da Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Survivor 2024 All Star yarışmacıları: Bir isim daha katıldı! Survivor ne zaman başlıyor, All Star kadrosunda kimler var?

SURVİVOR 2024 KONSEPTİNDE DEĞİŞİKLİK

Acun Ilıcalı, 13 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen Survivor 2023 finalinde seyircilere müjdeyi vermiş ve 2024 sezonu konseptini açıklamıştı.

Ilıcalı, büyük final gecesi yaptığı açıklamada "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor." demişti.

Survivor 2024 All Star yarışmacıları: Bir isim daha katıldı! Survivor ne zaman başlıyor, All Star kadrosunda kimler var?

SMS YOK, PERFORMANSA DAYALI ELEME OLACAK!

Buna göre, Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için oldukça iddialı bir kadro kurdu. Unutulmaz yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alacak.

Survivor 2024 All Star yarışmacıları: Bir isim daha katıldı! Survivor ne zaman başlıyor, All Star kadrosunda kimler var?

SURVIVOR 2024 ALL STAR YARIŞMACILARI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri tek tek açıkladı.

İşte, isim isim Survivor All Star yarışmacıları 2024 kadrosu..

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