SURVİVOR 2024 ALL STAR KADROSU TAMAMI || Survivor All Star ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

2024 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı.

TV8'in en çok izlenen iki yarışma programı MasterChef ve Survivor aynı tarihlerde yayınlanmıyor. Bu nedenle, Survivor All Star 2024 sezonu MasterChef'in sezonu tamamlamasının ardından başlayacak.

Yarışmanın geçtiğimiz sezon 15 Ocak'ta başladığı düşünüldüğünde yarışmanın bu yıl da Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.