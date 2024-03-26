Giriş Tarihi: 26.03.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
23:45
Survivor 26 Mart 2024 Salı dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! Survivor son eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan dorukta! Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışlarda, bugün kazanan takım konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. 3 eleme adayının olduğu potaya katılan son isim sonrasında ise düellolar gerçekleşecek. Peki, Survivor 26 Mart 2024 Salı dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor son eleme adayı kim oldu?