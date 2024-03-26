Survivor 26 Mart 2024 Salı dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! Survivor son eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 26 Mart Salı akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında büyük bir mücadele gerçekleşti. Kazanan takımın hem ödülü aldığı hem de konseyde isim yazmadığı gecede son eleme adayının da belli olmasıyla düellolar şekilleniyor. Survivor 26 Mart 2024 Salı dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, son eleme adayı kim oldu? İşte, sonuçlar…