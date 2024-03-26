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Haberler Fotohaber Survivor 26 Mart 2024 Salı dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! Survivor son eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 23:45 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 23:45

Survivor 26 Mart 2024 Salı dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! Survivor son eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan dorukta! Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışlarda, bugün kazanan takım konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. 3 eleme adayının olduğu potaya katılan son isim sonrasında ise düellolar gerçekleşecek. Peki, Survivor 26 Mart 2024 Salı dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor son eleme adayı kim oldu?

Survivor 26 Mart 2024 Salı dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! Survivor son eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 26 Mart Salı akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında büyük bir mücadele gerçekleşti. Kazanan takımın hem ödülü aldığı hem de konseyde isim yazmadığı gecede son eleme adayının da belli olmasıyla düellolar şekilleniyor. Survivor 26 Mart 2024 Salı dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, son eleme adayı kim oldu? İşte, sonuçlar…

Survivor 26 Mart 2024 Salı dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! Survivor son eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Survivor All Star 26 Mart Salı günü dokunulmazlık oyununda gerçekleşen kıyasıya mücadeleyi kazanan MAVİ TAKIM oldu.

SKOR

MAVİ: 12

KIRMIZI: 11

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Survivor 26 Mart 2024 Salı dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! Survivor son eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın son eleme adayı bugün gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrasında netleşecek.

Kaybeden takım konseyde bir isim belirleyecek.

Survivor 26 Mart 2024 Salı dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! Survivor son eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1. ELEME ADAYI: ALEYNA

2. ELEME ADAYI: AYSU

3. ELEME ADAYI: BERNA

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