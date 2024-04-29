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Haberler Fotohaber Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 22:38 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 22:38

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı belli oluyor!

Survivor All Star'da heyecan dorukta! Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Kırmızı takımdan mavi takıma geçen Merve'nin de katkısıyla kıran kırana geçen yarışlarda, bugün kazanan takım konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. 2 eleme adayının olduğu potaya katılan son isim sonrasında ise düellolar gerçekleşecek. Peki, Survivor 29 Nisan 2024 Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı belli oluyor!

Survivor 29 Nisan 2024 Pazartesi dokunulmazlık oyununu kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadel sonucunda belli oluyor. Ödülün hamburger olduğu yarışta, kazanan takım hem dokunulmaz olacak hem de ödülden faydalanacak. Peki, Survivor 29 Nisan 2024 Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte, 3. eleme adayı olan isim!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı belli oluyor!

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme adayını belirmek üzere mavi takım konseyi gerçekleşti ve haftanın ilk eleme adayı olarak mavi takımdan Yasin seçildi.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı belli oluyor!

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım eleme adayını belirledi. Haftanın 2. eleme adayı Batuhan oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı belli oluyor!

29 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da mavi ve kırmızı takım arasında 3. dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor.

Kıyasıya süren yarışta kazanan ise henüz belli olmadı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı belli oluyor!

SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da gerçekleşen 3. dokunulmazlık oyunun kazananın belli olmasıyla kaybeden takım bir eleme adayı belirleyecek.

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