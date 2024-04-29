Giriş Tarihi: 29.04.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
22:38
Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 29 Nisan 2024 Pazartesi TV 8 ile Survivor 3. eleme adayı belli oluyor!
Survivor All Star'da heyecan dorukta! Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Kırmızı takımdan mavi takıma geçen Merve'nin de katkısıyla kıran kırana geçen yarışlarda, bugün kazanan takım konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. 2 eleme adayının olduğu potaya katılan son isim sonrasında ise düellolar gerçekleşecek. Peki, Survivor 29 Nisan 2024 Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu?