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Haberler Fotohaber SURVİVOR 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? Survivor’da 4. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…
Giriş Tarihi: 22.04.2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 18:20

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? Survivor’da 4. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…

Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 22 Nisan Pazartesi akşamı birleşme partisinden sonra 4. eleme adayı belli oluyor. Heyecanla dolu havuz oyunuyla dokunulmazlığı bir takım kazanırken bir takım kaybediyor. Kaybeden takımdan bir isim yazılarak potaya gönderiliyor. Kadın elemesinin olacağı bu haftada eleme adayları Berna, Damla ve Aleyna olmuştu. Survivor'da bu akşam son eleme adayı belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi takımın dokunulmazlığı kaybettiği araştırılıyor. Peki, 22 Nisan dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? Survivor’da 4. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor. Nefes kesen havuz oyununda dokunulmazlığı kazanan takım takımını korurken kaybeden takım kendi içinde elemeye gidip düellodaki kadın elemesine Berna, Damla ve Aleyna'nın yanına birini daha gönderecek. İşte 22 Nisan Survivor eleme adayı

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? Survivor’da 4. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor'ın 22 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 93. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan dokunulmazlık büyük mücadele yaşanacak. Henüz dokunulmazlığı kazanan takım belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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SURVİVOR 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? Survivor’da 4. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bugünkü dokunulmazlığı kaybeden takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununda kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Aday belli olduğunda yer vereceğiz.

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? Survivor’da 4. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star'da dokunulmazlığı ilk kaybeden takım MAVİ takım oldu ve aday olarak Berna ve Damla'yı çıkartılar. 3. dokunulmazlık adayı ise oyunu kaybeden kırmızı takımdan Aleyna oldu. Son dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak ve kaybeden takım bir aday çıkartacak.

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? Survivor’da 4. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…

SURVİVOR'A GEÇEN HAFTA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim Hakan Hatipoğlu oldu.

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