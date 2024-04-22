SURVİVOR 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? Survivor’da 4. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star'da dokunulmazlığı ilk kaybeden takım MAVİ takım oldu ve aday olarak Berna ve Damla'yı çıkartılar. 3. dokunulmazlık adayı ise oyunu kaybeden kırmızı takımdan Aleyna oldu. Son dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak ve kaybeden takım bir aday çıkartacak.