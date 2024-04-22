Giriş Tarihi: 22.04.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
18:20
SURVİVOR 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? Survivor’da 4. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…
Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 22 Nisan Pazartesi akşamı birleşme partisinden sonra 4. eleme adayı belli oluyor. Heyecanla dolu havuz oyunuyla dokunulmazlığı bir takım kazanırken bir takım kaybediyor. Kaybeden takımdan bir isim yazılarak potaya gönderiliyor. Kadın elemesinin olacağı bu haftada eleme adayları Berna, Damla ve Aleyna olmuştu. Survivor'da bu akşam son eleme adayı belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi takımın dokunulmazlığı kaybettiği araştırılıyor. Peki, 22 Nisan dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?