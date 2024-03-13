Giriş Tarihi: 13.03.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme potası!
Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Rekabetin hız kesmediği yarışma programı, 12 Mart 2024 Salı günü 57. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise 4. eleme adayını belirledi. İzleyiciler ise bu noktada ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kadın elemesi heyecanının yaşandığı bu hafta eleme potasındaki isimler netleşti. Peki, 12 Mart 2024 Survivor All Star eleme potasına kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayı…