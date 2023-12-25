Giriş Tarihi: 25.12.2023 13:36
Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
13:50
Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? Format değişti! TV8 ile Survivor 2024 All Star kadrosunda kimler var, ne zaman başlıyor?
Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın ilk etapta sosyal medyadan duyurduğu yarışmacılar, geçtiğimiz hafta tam kadro olarak yayına çıkmış ve Kırmızı ve Mavi olmak üzere iki farklı takım oluşturulmuştu. Toplamda 25 yarışmacının yer alacağı Survivor All Star 2024 için zorlu parkurların yanı sıra ada hayatı da yarışmacıları oldukça zorlayacak. Survivor geçmişi bulunan yarışmacılar için bu yıl nasıl bir yarışma olacak merak konusuyken Survivor ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor? Peki, Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? TV8 ile Survivor 2024 All Star kadrosunda kimler var?