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Giriş Tarihi: 25.12.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 13:50

Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? Format değişti! TV8 ile Survivor 2024 All Star kadrosunda kimler var, ne zaman başlıyor?

Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın ilk etapta sosyal medyadan duyurduğu yarışmacılar, geçtiğimiz hafta tam kadro olarak yayına çıkmış ve Kırmızı ve Mavi olmak üzere iki farklı takım oluşturulmuştu. Toplamda 25 yarışmacının yer alacağı Survivor All Star 2024 için zorlu parkurların yanı sıra ada hayatı da yarışmacıları oldukça zorlayacak. Survivor geçmişi bulunan yarışmacılar için bu yıl nasıl bir yarışma olacak merak konusuyken Survivor ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor? Peki, Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? TV8 ile Survivor 2024 All Star kadrosunda kimler var?

Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? Format değişti! TV8 ile Survivor 2024 All Star kadrosunda kimler var, ne zaman başlıyor?

Survivor All Star 2024 için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu ilk andan beri takip edilen yarışmada yayın tarihi belli oldu. Bunun öncesinde kadrosunun da açıklandığı yarışmada Survivor All Star'ın unutulmaz isimleri bir arada yarışacak. Peki, TV8 ile Survivor 2024 All Star ne zaman başlıyor?

Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? Format değişti! TV8 ile Survivor 2024 All Star kadrosunda kimler var, ne zaman başlıyor?

SURVIVOR ALL STAR 2024'DE SMS OYLAMASI OLMAYACAK MI?

Survivor All Star 2024 yarışması bir ilke imza atacak. Ve izleyenlerin karşısına yeni formatıyla çıkacak.

Yarışmacılar SMS oylaması olmadan sadece performansa bağlı olarak değerlendirilecek.

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Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? Format değişti! TV8 ile Survivor 2024 All Star kadrosunda kimler var, ne zaman başlıyor?

2024 SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2024 All Star başlıyor. İlk bölümüyle 1 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.00'da TV8'de ekranlara gelecek.

Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? Format değişti! TV8 ile Survivor 2024 All Star kadrosunda kimler var, ne zaman başlıyor?

TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Survivor 2024 All Star'da yer alacak bütün yarışmacılar belli oldu ve kadro netleşti.

TV8 ekranlarında yayınlanan programda Acun Ilıcalı yarışmacıları Mavi ve Kırmızı olarak iki takıma ayırdı.

İşte takımlar;

Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? Format değişti! TV8 ile Survivor 2024 All Star kadrosunda kimler var, ne zaman başlıyor?

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken

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