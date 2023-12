Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? Format değişti! TV8 ile Survivor 2024 All Star kadrosunda kimler var, ne zaman başlıyor?

Survivor All Star 2024 için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu ilk andan beri takip edilen yarışmada yayın tarihi belli oldu. Bunun öncesinde kadrosunun da açıklandığı yarışmada Survivor All Star'ın unutulmaz isimleri bir arada yarışacak. Peki, TV8 ile Survivor 2024 All Star ne zaman başlıyor?