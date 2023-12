Survivor 2024 yılında yayımlanacak yeni formatı Acun Ilıcalı tarafından duyurulduktan sonra büyük merak uyandırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın güncel kadroyu paylaşmasıyla yarışmanın takipçileri tarafından ne zaman başlayacağına dair sorular artmaya başladı. Her sene Mastercheff yarışmasının bitimin ardından ocak ayında başlayan Survivor All Star bu sene ne zaman başlayacak? Yarışmanın sevenleri tarafından bu soruya yanıt aranıyor. İşte Survivor All Star 2024'ün tarihi ve güncel kadrosu.