Giriş Tarihi: 16.02.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
13:26
Survivor All Star yarışmacılarının haftalık dudak uçuklattı! İşte Survivor yarışmacıların haftalık kazançları
Survivor 2024 All Star yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı, 'Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor' demişti. Son olarak Survivor All Star 2024 yarışmacılarının aldığı ücret sosyal medyada gündem oldu. İşte Survivor yarışmacıların haftalık kazançları