Survivor All Star yarışmacılarının haftalık dudak uçuklattı! İşte Survivor yarışmacıların haftalık kazançları

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024, bu yıl pek çok farklı sürprize tanıklık ediyor. Turabi, Nihat, Sahra gibi isimler yarışmadan diskalifiye olurken, yeni katılan Sema, Hilmicem ve Atakan heyecanı tekrardan katladı. Son olarak Survivor 2024 yarışmacılarının kazandığı ücretler sosyal medyada gündem oldu. İşte yarışmacıların haftalık kazançları...