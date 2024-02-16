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Haberler Fotohaber Survivor All Star yarışmacılarının haftalık dudak uçuklattı! İşte Survivor yarışmacıların haftalık kazançları
Giriş Tarihi: 16.02.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 13:26

Survivor All Star yarışmacılarının haftalık dudak uçuklattı! İşte Survivor yarışmacıların haftalık kazançları

Survivor 2024 All Star yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı, 'Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor' demişti. Son olarak Survivor All Star 2024 yarışmacılarının aldığı ücret sosyal medyada gündem oldu. İşte Survivor yarışmacıların haftalık kazançları

Survivor All Star yarışmacılarının haftalık dudak uçuklattı! İşte Survivor yarışmacıların haftalık kazançları

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024, bu yıl pek çok farklı sürprize tanıklık ediyor. Turabi, Nihat, Sahra gibi isimler yarışmadan diskalifiye olurken, yeni katılan Sema, Hilmicem ve Atakan heyecanı tekrardan katladı. Son olarak Survivor 2024 yarışmacılarının kazandığı ücretler sosyal medyada gündem oldu. İşte yarışmacıların haftalık kazançları...

Survivor All Star yarışmacılarının haftalık dudak uçuklattı! İşte Survivor yarışmacıların haftalık kazançları

Ogeday Girişken: 80 bin TL

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Survivor All Star yarışmacılarının haftalık dudak uçuklattı! İşte Survivor yarışmacıların haftalık kazançları

Nagihan Karadere: 90 bin TL

Survivor All Star yarışmacılarının haftalık dudak uçuklattı! İşte Survivor yarışmacıların haftalık kazançları

Doğukan Manço: 90 bin TL

Survivor All Star yarışmacılarının haftalık dudak uçuklattı! İşte Survivor yarışmacıların haftalık kazançları

Turabi Çamkıran: 100 bin TL

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