Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak isimler! 28 Ocak 2024 Survivor’da potaya giden isim

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden takım kırmızı takım oldu. Oylama sonucunda kırmızı takımda 6 oy olarak eleme potasına giden isim Pınar Saka oldu. Böylece Pınar, Survivor All Star'ın bu haftaki ikinci eleme adayı oldu. Bir önceki yarışmayı da kaybeden takımda eleme adayı olmak üzere en çok oyu alan Kardeniz olmuştu.