Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
10:03
Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak isimler! 28 Ocak 2024 Survivor'da potaya giden isim
Halk oylamasız yeni bir formatla All Star sezonuna başlayan Survivor'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Halk oylamasına çıkmayacak olan yarışmacılar elenmemek içi kozlarını düelloda paylaşıyor. Performansların zorlandığı sezonda bu haftanın düelloya giden isimleri araştırılmaya başladı. Yenilen takımlardan en çok oyu alan kişi düelloya çıkarak elenmemek için mücadele veriyor. Bu hafta düelloya çıkacak iki isim belli oldu. Peki, Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? 28 Ocak 2024 Survivor'da potaya hangi isim gitti, kimler düello yapacak? İşte düelloya çıkacak isimler