Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak isimler! 28 Ocak 2024 Survivor'da potaya giden isim
Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 10:03

Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak isimler! 28 Ocak 2024 Survivor'da potaya giden isim

Halk oylamasız yeni bir formatla All Star sezonuna başlayan Survivor'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Halk oylamasına çıkmayacak olan yarışmacılar elenmemek içi kozlarını düelloda paylaşıyor. Performansların zorlandığı sezonda bu haftanın düelloya giden isimleri araştırılmaya başladı. Yenilen takımlardan en çok oyu alan kişi düelloya çıkarak elenmemek için mücadele veriyor. Bu hafta düelloya çıkacak iki isim belli oldu. Peki, Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? 28 Ocak 2024 Survivor'da potaya hangi isim gitti, kimler düello yapacak? İşte düelloya çıkacak isimler

Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak isimler! 28 Ocak 2024 Survivor’da potaya giden isim

Survivor All Star'da bu haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma dün akşam 20. bölümüyle ekranlara geldi. Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık için yarıştılar. Haftanın ikinci eleme adayı dün akşamki gergin oylama sonucu belli oldu. İşte düelloya çıkacak isimler

Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak isimler! 28 Ocak 2024 Survivor’da potaya giden isim

28 OCAK SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 28 Ocak Pazar akşamı yayınlanan 20. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu sırasında Sercan sakatlık geçirdi. Oynanan bayrak oyunu sonucunda dokunulmazlığı kazanan taraf belli oldu. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf 12-10'luk skorla Mavi Takım oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak isimler! 28 Ocak 2024 Survivor’da potaya giden isim

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden takım kırmızı takım oldu. Oylama sonucunda kırmızı takımda 6 oy olarak eleme potasına giden isim Pınar Saka oldu. Böylece Pınar, Survivor All Star'ın bu haftaki ikinci eleme adayı oldu. Bir önceki yarışmayı da kaybeden takımda eleme adayı olmak üzere en çok oyu alan Kardeniz olmuştu.

Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak isimler! 28 Ocak 2024 Survivor’da potaya giden isim

DÜELLO NE ZAMAN OYNANACAK?

Surivor All Star'da geçtiğimiz haftalarda elemeye kalan Sercan ve Bozok'un düello bir sonraki hafta gerçekleşecekken bu hafta kadınlar düellosu oynanacak ve bir kadın yarışmacı veda edecek. Düelloya çıkacak iki isim belirlendi. Oynanacak iki yarışma sonrası iki aday daha belirlenecek ve eleme düellosu gerçekleşecek.

Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak isimler! 28 Ocak 2024 Survivor’da potaya giden isim

SURVIVOR'A YENİ YEDEK YARIŞMACILAR DAHİL OLDU!

Survivor'a bu hafta iki yarışmacı daha dahil oldu. Survivor yedekler kadrosunda yer alan 2018 yarışmacılarından Mustafa Kemal Kırmızı takıma, 2021 yarışmacılarından Dora mavi takıma dahil oldu.

SON DAKİKA