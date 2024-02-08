SURVİVOR AVATAR ATAKAN KİMDİR? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Atakan Arslan kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi?

Giriş Tarihi: 08.02.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
20:25
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonu heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. SMS'in olmadığı ve performansın ön planda tutulduğu yarışmaya katılan son yarışmacılardan biri Atakan Arslan oldu. Ünlü isim, kırmızı takımda mücadele edecek. Bu noktada izleyiciler Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Atakan Arslan hakkında merak edilenler.