Giriş Tarihi: 12.01.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
13:12
Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Ocak Cuma Tv8 yayın akışı ile Suvivor All Star yeni bölüm tarihi
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma Survivor All Star yeni formatıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Daha önceki sezonlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma bu sezonunda haftanın belli günleri ekranlarda oluyor. Son bölümde gerçekleşen elemeyle Doğukan Manço elendi ve yarışmacılar elemeden sonra yeni haftaya başlayacaklar. Rekabet, kavga, performans sınırları zorluyor. Peki Survivor All Star bu akşam var mı, yok mu? Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte, Survivor All Star yeni bölüm tarihi ve ayrıntılar...