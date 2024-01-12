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Haberler Fotohaber Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Ocak Cuma Tv8 yayın akışı ile Suvivor All Star yeni bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 12.01.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 13:12

Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Ocak Cuma Tv8 yayın akışı ile Suvivor All Star yeni bölüm tarihi

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma Survivor All Star yeni formatıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Daha önceki sezonlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma bu sezonunda haftanın belli günleri ekranlarda oluyor. Son bölümde gerçekleşen elemeyle Doğukan Manço elendi ve yarışmacılar elemeden sonra yeni haftaya başlayacaklar. Rekabet, kavga, performans sınırları zorluyor. Peki Survivor All Star bu akşam var mı, yok mu? Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte, Survivor All Star yeni bölüm tarihi ve ayrıntılar...

Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Ocak Cuma Tv8 yayın akışı ile Suvivor All Star yeni bölüm tarihi

2024 Survivor'da rekabet başladı. Survivor'ın yeni bölümü bugünkü yayın akışında yer almadı. İzleyiciler ise Survivor'ın yeni bölüm tarihini araştırıyorlar. Peki Survivor yeni bölümü ne zaman? Survivor bu akşam yok mu?

Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Ocak Cuma Tv8 yayın akışı ile Suvivor All Star yeni bölüm tarihi

SURVIVOR BU AKŞAM YOK MU?

Survivor'ın yeni bölümü 12 Ocak bugünkü yayın akışında yer almadı. Survivor yerine bugün TV8'de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü yayınlanacak.

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Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Ocak Cuma Tv8 yayın akışı ile Suvivor All Star yeni bölüm tarihi

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor All Star yarışması Pazartesi, Salı, Cumartesi ve Pazar akşamları yayınlanıyor.

Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Ocak Cuma Tv8 yayın akışı ile Suvivor All Star yeni bölüm tarihi

12 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
11:15 Aşka Düşman
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Ocak Cuma Tv8 yayın akışı ile Suvivor All Star yeni bölüm tarihi

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç

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