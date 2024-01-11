Giriş Tarihi: 11.01.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
11:12
Survivor bu akşam yok mu, neden yok? 11 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi günler?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Bu yıll yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkan yarışma, 11 Ocak 2024 TV8 yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Hal böyleyken yarışmanın hangi günler yayınlanacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Programın sıkı takipçileri, ''Survivor 2024 All Star yeni bölüm ne zaman, hangi günler yayınlanıyor?'' sorularına yanıt arıyor. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadelesi bu yıl da ilgiyle takip ediliyor. Peki, Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte, 11 Ocak 2024 TV8 yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...