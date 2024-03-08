Survivor bugün var mı yok mu, neden yok? 8 Mart TV8 yayın akışı listesi... Survivor yeni bölüm ne zaman?

Survivor bugün var mı, bu akşam yok mu soruları yarışmanın sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. TV8 yayın akışı 8 Mart Cuma günü sorgulanıyor. 54. bölüm ile yayımlanması beklenen yarışmadan fragman da gelmedi. Peki, Survivor yeni bölüm neden yok, ne zaman?