Giriş Tarihi: 08.03.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
12:38
Survivor bugün var mı yok mu, neden yok? 8 Mart TV8 yayın akışı listesi... Survivor yeni bölüm ne zaman?
TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programı Survivor bugün var mı yok mu, neden yok gibi sorularla araştırılmaya başladı. Son olarak eleme düellosunun gerçekleştiği yarışmada tansiyon her bölümde yükseliyor. Yarışmanın takipçileri 8 Mart TV8 yayın akışı programına odaklanmış durumda. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayımlanacak? İşte, detaylar...