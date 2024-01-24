Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor 2024 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık mücadelesi verildi. En fazla sayıyı kazanan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan 1 yarışmacı eleme potasına girdi. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2024 All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isim detayları şöyle;