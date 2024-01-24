Giriş Tarihi: 24.01.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
06:09
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı belli oldu!
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekrana geldi. Kritik oyunda ne başarılı performansa sahip takım avantaj elde ederken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Detayları merak edenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. İşte son bölümden detaylar.