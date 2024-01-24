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Giriş Tarihi: 24.01.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 06:09

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekrana geldi. Kritik oyunda ne başarılı performansa sahip takım avantaj elde ederken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Detayları merak edenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. İşte son bölümden detaylar.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor 2024 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık mücadelesi verildi. En fazla sayıyı kazanan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan 1 yarışmacı eleme potasına girdi. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2024 All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isim detayları şöyle;

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı belli oldu!

Her iki takımın yarışmacıları da oyunu kazanmak ve dokunulmazlık zırhına sahip olmak için parkurda mücadele verdi.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı belli oldu!

Hedeflenen sayıya ilk erişen takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Ocak Survivor eleme adayı belli oldu!

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kazanan MAVİ TAKIM oldu.

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