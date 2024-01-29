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Giriş Tarihi: 29.01.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 06:20

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor 2024 All Star yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar yeni bir dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Kritik mücadelede en başarılı performans gösteren takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan ise bir yarışmacı elem potasına gönderildi. Detayları merak edenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. İşte son bölümden detaylar.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2024 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan kritik mücadelede kazananı öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacı detayları şöyle;

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

28 Ocak 2024 Pazar günü oynanan Survivor dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan dokunulmazlık oyununda parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik oyunda kazanan MAVİ TAKIM oldu.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, ada konseyinde eleme adayı oylaması yaptı.

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