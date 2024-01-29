Giriş Tarihi: 29.01.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
06:20
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor 2024 All Star yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar yeni bir dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Kritik mücadelede en başarılı performans gösteren takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan ise bir yarışmacı elem potasına gönderildi. Detayları merak edenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. İşte son bölümden detaylar.