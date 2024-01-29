Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2024 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan kritik mücadelede kazananı öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacı detayları şöyle;