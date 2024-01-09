Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Ocak 2024 Survivor eleme adayı kim oldu?

Giriş Tarihi: 09.01.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
00:19
Survivor 2024 All Star yarışmasının 8 Ocak günü ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Zor parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımın yarışmacılarından biri elem potasına gönderildi. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları.