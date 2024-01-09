Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Ocak 2024 Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekrana geldi. Kritik oyunda en başarılı oyunu çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takımdan bir yarışmacı yapılan oylama sonucunda elem potasına gönderildi. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor 2023 All Star dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları şöyle;