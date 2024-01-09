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Giriş Tarihi: 09.01.2024 00:19 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 00:19

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Ocak 2024 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 8 Ocak günü ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Zor parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımın yarışmacılarından biri elem potasına gönderildi. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Ocak 2024 Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekrana geldi. Kritik oyunda en başarılı oyunu çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takımdan bir yarışmacı yapılan oylama sonucunda elem potasına gönderildi. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor 2023 All Star dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları şöyle;

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Ocak 2024 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zor parkurda en başarılı performansı gösteren MAVİ TAKIM oldu ve dokunulmazlığı kazandı.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Ocak 2024 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım kendi içinde eleme adayı oylaması yaptı.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Ocak 2024 Survivor eleme adayı kim oldu?

ERSİN: 2

SERCAN: 7

BOZOK: 1

Oyların sayılmasıyla en fazla oy alan SERCAN eleme adayı oldu.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Ocak 2024 Survivor eleme adayı kim oldu?
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